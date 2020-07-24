الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الهيئة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -, وذلك بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له - رعاه الله - اليوم وتكلّلت - ولله الحمد والفضل - بالنجاح، كما هنأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بهذه المناسبة.وهنأ معاليه الشعب السعودي بسلامة باني نهضة البلاد في هذا العهد الميمون، مشيرا إلى أن خبر نجاح عملية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أسعدنا وأثلج صدورنا، قائلاً : "نحمد الله ونشكره أن منّ على مولاي بنجاح العملية الجراحية، ونسأل المولى عز وجل أن يحفظ مليكنا، ويديم عليه موفور الصحة والعافية".// انتهى //02:55ت م0330