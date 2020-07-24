باماكو 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسبدأ رؤساء خمس دول في غرب أفريقيا اليوم، زيارة إلى مالي، في مسعى للتفاوض على إنهاء أزمة سياسية تزعزع استقرار البلاد، وتثير مخاوف من أنها قد تقوّض معركة إقليمية ضد المتشددين.وسيجتمع رؤساء نيجيريا وساحل العاج والسنغال وغانا والنيجر مع الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا ثم مع عالم الدين محمود ديكو وزعماء معارضة آخرين في فندق بالعاصمة باماكو، وفقا لبرنامج البعثة.ومن المقرر أن يصدر قادة رؤساء دول غرب أفريقيا بيانا قبل أن يغاروا مالي.// انتهى //03:00ت م0332