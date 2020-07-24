نيويورك 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأعلنت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ريم أباظة، أن مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعد أبرز فعالية أممية خلال العام، سيتم عقدها افتراضيا - عبر الفيديو - خلال شهر سبتمبر من هذا العام.وفي إحاطة صحفية اليوم، دعت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة، الدول الأعضاء لتقديم خطابات مصورة ومسجلة مسبقا، بواسطة مسؤولها رفيع المستوى المعين، ليتم عرضها في قاعة الجمعية العامة، التي ستتطلب حضور ممثل عن كل دولة بصورة شخصية في القاعة.// انتهى //03:06ت م0333