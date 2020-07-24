الرياض 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسأكد رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني أن تنفيذ اتفاق الرياض يمثل خطوة مهمة نحو تصحيح مجمل الاختلالات في بلاده وتوحيد الصف الوطني لمواجهة انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.وجدد البركاني لدى لقائه اليوم في مدينة الرياض سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، دعم مجلس النواب لكل مساعي السلام وفقا للمرجعيات الثلاث وتحقيق الاستقرار في اليمن وإنهاء معاناة اليمنيين التي تتضاعف يوميا جراء الانقلاب الحوثي وجائحة كورونا ومختلف الأمراض والحميات الأخرى في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية في اليمن.وأكد السفير الأمريكي من جانبه أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وكرر موقف بلاده الداعم لجهود السلام في اليمن، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع كل الشركاء الدوليين للإسهام في إيقاف الحرب ورفع معاناة الشعب اليمني والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.// انتهى //03:27ت م0335