واغادوغو 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسقررت حكومة بوركينا فاسو فتح حدودها الجوية، ابتداء من الأول من شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد 3 أشهر من إغلاقها، فيما لم تحدد بعد تاريخ فتح حدودها البرية.وأفاد وزير الاتصال ببوركينا فاسو ريميس فولغانس داندجينو، أن وضعية فيروس كورونا بالمنطقة، تحت السيطرة، مضيفًا أن ذلك المعطى يجب الأخذ به للتأكد من أن إعادة فتح الحدود لا تشكل خطرًا.ويأتي قرار بوركينا فاسو فتح حدودها الجوية، فيما بدأت عدد من بلدان المنطقة إعادة فتح حدودها، في خطوة باتجاه التعايش مع فيروس كورونا المستجد، الذي يواصل انتشاره بالقارة الأفريقية.وقررت النيجر المجاورة لبوركينا فاسو فتح حدودها الجوية في الأول من شهر أغسطس، واستأنفت ساحل العاج الرحلات الجوية بداية من شهر يوليو الجاري، فيما استأنفتها السنغال قبل أيام.// انتهى //03:47ت م0336