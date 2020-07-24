نيروبي 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسحضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط ، الاجتماع الافتراضي لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام ٢٠٢٠م.يذكر أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، يعمل على توفير مستقبل حضري أفضل، وتعزيز التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في المجالات الاجتماعية والبيئية وتوفير المأوى المناسب للجميع.‏‫// انتهى //03:50ت م0337