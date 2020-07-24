طرابلس 02 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020 م واسناقش رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم التصعيد العسكري ووقف التدخلات الخارجيةفي ليبيا.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السفير الأمريكي برئيس مجلس النواب الليبي، بحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، إلى جانب سبل إنهاء الأزمة السياسية وضرورة إيجاد حل سياسي ينهي حالة الانقسام في البلاد، حسب بيان اليوم على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.وأشار البيان إلى تأكيد رئيس مجلس النواب للسفير الأمريكي على ضرورة وضع آلية لتوزيع العائدات النفطية بشكل عادل وشفاف بين كافة أبناء الشعب الليبي.// انتهى //04:01ت م0338