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الجمعة 1441/12/3 هـ الموافق 2020/07/24 م واس
الرياض 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين أجرى عملية ناجحة وثمن للمواطنين مشاعرهم.. الحمد لله على سلامتك يا ابو فهد
المهنئون بسلامة خادم الحرمين: مشاعر الفرح والسرور عمّت أبناءكم المواطنين
هاشتاقات تغرد مئات الآلاف من التغريدات بالتهاني والحب للملك سلمان
كزخات المطر.. الشعب يستقبل خبر نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين
فيصل بن بندر يطّلع على الاحترازات في مصليات العيد
أمير القصيم يكرم شركاء النجاح
أمير الشرقية: نتطلع إلى مزيد من المبادرات لسد الاحتياج في قطاع الإسكان التنموي
أمير نجران يدشن مختبر الجزيئات الحيوية بطاقة 2000 عينة يوميًا
تعويم السفينة الأولى لمشروع السروات
انطلاق موسم عنيزة للتمور وسط إجراءات احترازية
بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام «نور»
فحوص كورونا المخبيرة تتجاوز ثلاثة ملايين فحص والتزام المجتمع صمام الأمان لمواجهة الفيروس
الديوان الملكي ينعى مضاوي بنت عبدالله بن محمد
كورونا يصيب عشرة آلاف ممارس صحي في إفريقيا
الاتحاد الأوروبي يستبعد الاتفاق تجارياً مع بريطانيا
ماكرون يندد بـانتهاكات تركيا لسيادة اليونان وقبرص
نتنياهو يسعى لحلّ الحكومة والدعوة لانتخابات "الكنيست"
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