الرياض 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين أجرى عملية ناجحة وثمن للمواطنين مشاعرهم.. الحمد لله على سلامتك يا ابو فهدالمهنئون بسلامة خادم الحرمين: مشاعر الفرح والسرور عمّت أبناءكم المواطنينهاشتاقات تغرد مئات الآلاف من التغريدات بالتهاني والحب للملك سلمانكزخات المطر.. الشعب يستقبل خبر نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمينفيصل بن بندر يطّلع على الاحترازات في مصليات العيدأمير القصيم يكرم شركاء النجاحأمير الشرقية: نتطلع إلى مزيد من المبادرات لسد الاحتياج في قطاع الإسكان التنمويأمير نجران يدشن مختبر الجزيئات الحيوية بطاقة 2000 عينة يوميًاتعويم السفينة الأولى لمشروع السرواتانطلاق موسم عنيزة للتمور وسط إجراءات احترازيةبدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام «نور»فحوص كورونا المخبيرة تتجاوز ثلاثة ملايين فحص والتزام المجتمع صمام الأمان لمواجهة الفيروسالديوان الملكي ينعى مضاوي بنت عبدالله بن محمدكورونا يصيب عشرة آلاف ممارس صحي في إفريقياالاتحاد الأوروبي يستبعد الاتفاق تجارياً مع بريطانياماكرون يندد بـانتهاكات تركيا لسيادة اليونان وقبرصنتنياهو يسعى لحلّ الحكومة والدعوة لانتخابات "الكنيست"// يتبع //06:01ت م0003