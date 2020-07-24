وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جهود مكافحة الفساد بكافة أشكاله ): الحرص الذي تولـيه الـدولـة لـدعم هـيئة الـرقابة ومكافحة الفساد كي تمضي بأداء متقن ودقيق في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد بمظاهره وص وره وأشكالـه كافة، يعكس اهتمام الـدولـة في هـذا المجال كون الفساد يعتبر خطرا معطلا لمسيرة التنمية، وحين نمعن فيما صرح به مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الـفساد عن صدور أحكام ابتدائية لـعدد من القضايا، وكان أبرزها القبض على قاض بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بالجرم المشهود، وتوجيه الاتهام إليه بالرشوة وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (4 ) سنوات مع تغريمه مبالغ مالية بلغت في مجملها مائة وثلاثين ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (وسيط) (5 ) أشهر وغرامة مالية تبلغ عشرين ألف ريال،وأكدت : وما ورد عن القضية الثانية بقيام أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية (رشوة) وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه 4 ) (سنوات مع تغريمه مائة ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (راش) لمدة 4 ) (سنوات مع تغريمه مائة ألف ريال.واسترسلت : بينما تمثلت القضية الثالثة في قيام أحد المواطنين بإيهام اثنين من المقيمين بإمكانية إلـغاء عقوبة الإبعاد الصادرة بحقهما مقابل مبلغ مالي وقدره ثمانمائة ألف ريال، وبتوجيه الاتهام لهم بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وجريمة غسل الأموال، والتستر التجاري، صدرت بحقهم أحكام تقضي بسجن المواطن سنتين وسجن المقيمين وكفيلهما سنتين ونصف السنة وتغريم كل واحد منهم عشرين ألـف ريال ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره سبعمائة وتسعة وتسعون ألفا وخمسمائة ريال، مع إبعاد المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.// يتبع //06:01ت م0005