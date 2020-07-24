واشنطن 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس‏‎حدّثت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، إرشاداتها لما يجب القيام به عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داعية من تأكدت إصابته بالفيروس، لالتزام الحجر لمدة عشرة أيام بعد ظهور الأعراض.وقالت المراكز في بيانٍ صادر عنها اليوم: إنه يمكن إنهاء الحجر في حال رصد تحسن عام في الأعراض، واختفاء الحمى لمدة 24 ساعة بدون أدوية.وأشارت إلى أن هذا التحديث جاء بناءً على أدلة جديدة حول مدة العزل والاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع تفشي الفيروس.و كانت المراكز في السابق، توصي الناس بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا وإجراء اختبارين سلبيين لإنهاء العزل.// انتهى //07:34ت م0011