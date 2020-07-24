القاهرة 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده ماضية في تنفيذ رؤية إستراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات، استكمالًا لروح ثورة 23 يوليو 1952 وأهدافها السامية.وسلطت الضوء على المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، وتناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية في مقدمتها تطورات الأزمة الليبية.ورصدت صحف الجمعة تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، مبرزة مواصلة أنقرة الدفع بالمئات من المرتزقة السوريين، واسقاط دفاعات الجيش الوطني الليبي طائرة مسيرة تركية حاولت استهداف مواقعة في مدينة سرت.وأشارت إلى إدانة البرلمان العربي استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وأعمالها الإجرامية بحق أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، والاستيلاء على منازلهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، مطالبًا بالتحرك الفوري لإلزام ميليشيا الحوثي بالتوقف عن هذه الانتهاكات.وتناقلت تأكيد الرئس اللبناني ميشال عون، أن بلاده تتطلع إلى مساعدة من فرنسا في مسيرة الاصلاحات ومكافحة الفساد التي تواجه صعوبات وعراقيل خصوصًا مع وجود متورطين كثر فيه.ونشرت صحف القاهرة إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 668 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس كورونا ووفاة 40 حالة جديدة، وخروج 991 متعاف من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى أمس.// انتهى //08:33ت م0012