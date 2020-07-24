عام / "الأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع
الجمعة 1441/12/3 هـ الموافق 2020/07/24 م واس
المدينة المنورة 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على محافظات الحناكية - المهد - وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم .
وبينت الإدارة أن الحالة التي تضمنت سحب رعدية ممطرة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية ، تستمر حتى العاشرة من مساء اليوم الجمعة .
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