المدينة المنورة 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على محافظات الحناكية - المهد - وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم .وبينت الإدارة أن الحالة التي تضمنت سحب رعدية ممطرة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية ، تستمر حتى العاشرة من مساء اليوم الجمعة .// انتهى //09:33ت م0013