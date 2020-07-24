الرياض 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.وأشاد ـ أيده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.// انتهى //09:33ت م0014