عام / ألمانيا تسجل 815 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1441/12/3 هـ الموافق 2020/07/24 م واس
برلين 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس
سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 815 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 10 حالات وفاة .
وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 204.183 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.111 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 189.400 حالة .
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