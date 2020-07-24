برلين 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 815 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 10 حالات وفاة .وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 204.183 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.111 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 189.400 حالة .// انتهى //09:37ت م0016