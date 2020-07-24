رام الله 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تهنئة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له وتكللت بالنجاح.وأشارت صحف الجمعة إلى تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداد دولة فلسطين، بمجرد وقف الضم، الذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وبمشاركة دول أخرى.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 9 مواطنين فلسطينيين من الضفة، بينهم أمين سرّ حركة "فتح" في مخيم شعفاط، فيما توغلت قوات الاحتلال ، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية الحدودية شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وسط أعمال تجريف، إضافة إلى قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدم ثلاثة منازل، وبركسات لتربية الماشية، وبئرا للمياه، في قرية الولجة غرب بيت لحم.ونشرت صحف اليوم إدانة الرئاسة، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس المناضل عدنان غيث قبل عدة أيام.وأولت اهتمامًا بتأكيدات المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، التزام دولة فلسطين الثابت بسيادة القانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان وكرامته.وأوردت صحف فلسطين مطالبة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي بوضع آليات عملية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات عليه، ومقاطعته ومحاكمته.وتحدثت عن نتائج تقرير لجنة الحريات في نقابة الصحفيين حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للحريات الإعلامية خلال النصف الأول من عام 2020، الذي رصد 259 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والقدس.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث ،أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجل 596 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 8411 إصابة ، والوفيات 70 حالة بينما تماثلت للشفاء 3394 حالة.وأخبرت دوليًا عن أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، والتي بينت أن الفيروس أودى بحياة 635.666 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، نحو 15 مليون، و 642 ألف حالة إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 9 ملايين و 530 ألف مريض.// انتهى //09:38ت م0017