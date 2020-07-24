اجتماعي / "نهر العطاء" مبادرة بجبال الحشر
الجمعة 1441/12/3 هـ الموافق 2020/07/24 م واس
الداير بني مالك 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس
دشنت جمعية البرّ الخيرية بجبال الحشر بالتعاون مع جمعية البرّ بجازان، مبادرة "نهر العطاء"، وذلك بمقر جمعية الحشر.
وأوضح رئيس الجمعية سلمان الحريصي أن المبادرة تشمل توزيع 2500 سلة غذائية و 3200 كيس من الدقيق، حيث سيتم توزيعها على المستفيدين في مراكز جبال الحشر والجانبة والشجعة، مقدماً شكره لجمعية البرّ بجازان لدعمها لمثل هذه المبادرات .
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