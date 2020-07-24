الداير بني مالك 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسدشنت جمعية البرّ الخيرية بجبال الحشر بالتعاون مع جمعية البرّ بجازان، مبادرة "نهر العطاء"، وذلك بمقر جمعية الحشر.وأوضح رئيس الجمعية سلمان الحريصي أن المبادرة تشمل توزيع 2500 سلة غذائية و 3200 كيس من الدقيق، حيث سيتم توزيعها على المستفيدين في مراكز جبال الحشر والجانبة والشجعة، مقدماً شكره لجمعية البرّ بجازان لدعمها لمثل هذه المبادرات .// انتهى //09:41ت م0018