أحد المسارحة 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأنهت بلدية محافظة أحد المسارحة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ العديد من الخدمات وتزيين الشوارع والميادين وتنظيم عملية بيع المواشي .وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب بن محمد مباركي، أنه جرى تجهيز المسلخ حيث وضعت البلدية آلية لتنظيم عملية الدخول والخروج عبر مسار خاص مع وضع لوحات إرشادية، لاستيعاب أعداد الأضاحي التي ترد للمسلخ مع تكثيف عملية التنظيف والتعقيم طوال أيام العيد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتباعد ولبس الكمامة والتعقيم.وأضاف أن المسلخ يخدم محافظة أحد المسارحة والقرى التابعة، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمسلخ تصل إلى 400 رأس في اليوم الواحد من الأغنام، مهيباً بالمواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية بمنع حالات الذبح العشوائي حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتفادياً من انتقال الأمراض المعدية والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940.// انتهى //10:33ت م0023