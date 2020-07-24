الخرطوم 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ، على إعلان النائب العام السوداني أمس، العثور على مقبرة جماعية .ولفتت الانتباه إلى توجيه رئيس البرلمان العربي أمس، رسائل للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مطالباً بالتحرك الفوري والعاجل لوقف انتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق أعضاء مجلس النواب اليمني وتوفير الحماية القانونية لهم.وأبرزت الصحف تأكيد الجامعة العربية ، أن الأولوية في ظل الوضع الحالي في ليبيا هي لوقف إطلاق النار، وتقديم الدعم بحوار سياسي جاد بين الفرقاء الليبيين، مع ضرورة وقف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي بكافة أشكالها.ونشرت إعلان قيادة التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" ، أنّه لم يعد يخشى عودة ظهور التنظيم الإرهابي في العراق، واصفاً بقايا هذا التنظيم في بلاد الرافدين بأنّها ليست سوى ظلّ لما كان عليه في السابق.وتطرقت الصحف إلى تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تبذل كافة الجهود لمنع نشوب الصراعات وفي وقت الحاجة تتخذ ما يلزم لحماية الحقوق والمكتسبات التاريخية.وعرجت إلى حث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، السلطات اللبنانية على الإسراع في تنفيذ إصلاحات طال انتظارها خلال زيارته إلى بيروت.// انتهى //10:43ت م0024