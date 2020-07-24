كييف 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 972 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 20 حالة وفاة .وأوضحت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 62.823 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.571 حالة وفاة ، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن 34.886 حالة .// انتهى //10:43ت م0025