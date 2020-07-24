إسلام آباد 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ، نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله.واهتمت بترحيب باكستان بتصنيفها الدولة الأكثر تقدمًا في مجال الأمن النووي وفقًا لمؤشر الأمن النووي لعام 2020م.وتطرقت إلى تأكيد باكستان إلتزامها بدعم سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ودعم الحل السلمي للقضايا من خلال عملية تتوسط فيها الأمم المتحدة.وأخبرت عن استمرار تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان، حيث تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مع ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 270012 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 5756 حالة وفاة.وفي الشأن الأمني تناقلت أنباء التفجير الذي وقع أمس في سوق بمدنية باراتشنار شمال غرب باكستان وأدى إلى إصابة 20 شخصًا بجروح.وأشارت إلى تصريحات الممثل المدني لحلف الناتو في أفغانستان السفير الإيطالي ستيفانو بونتيكورفو الذي قال إن عملية السلام في أفغانستان ستصب في مصلحة باكستان ودول المنطقة.// انتهى //11:59ت م0030