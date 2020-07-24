بيروت 03 ذى الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمواقف التي أطلقها وزير الخارجية الفرنسي جان ـ ايف لودريان بعد اللقاءات التي عقدها مع كبار المسؤولين اللبنانيين حيث أكد أن ليس هناك حل بديل لبرنامج صندوق النقد الدولي للسماح للبنان للخروج من الأزمة في حين سجل عداد الإصابات بوباء كورونا رقما صادما بلغ 156 مصابا.وأشارت إلى إعلان وزارة الداخلية المصرية أمس القبض على خلية متخصصة في إطلاق الشائعات والتقارير الإعلامية المفبركة تنشط في مدينة الإسكندرية بأوامر من تنظيم الإخوان المسلمين، وتحديدا بعض عناصره الهاربين إلى تركيا.وأخبرت عن تنديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس بما وصفه انتهاك تركيا لسيادة كل من قبرص واليونان داعيا لفرض عقوبات على الأطراف المنخرطة في انتهاك سيادة اليونان وقبرص شرق المتوسط.ولفتت الإنتباه إلى إعلان حركة طالبان استعدادها لبدء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية بعد عطلة عيد الأضحى بشرط استكمال عملية تبادل السجناء الجارية حاليا.وتحدثت الصحف عن مناقشة الرئيسان الأميركي دونالد ترامب ترامب والروسي فلاديمير بوتين هاتفيا أمس قضايا الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح مع مراعاة المسؤولية الخاصة لبلديهما.//انتهى//12:02ت م0031