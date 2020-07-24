الرباط 03 ذو الحجة 1441 ه الموافق 24 يوليو 2020 م واستابعت الصحف المغربية الصادرة اليوم، أخبار فيروس كورونا بالمغرب،لافتة إلى المخاوف المتزايدة من تصاعد عدد الوفيات والإصابات اليومية بالفيروس في مختلف مناطق المغرب.و أبرزت في الوقت ذاته توقعات وزارة الاقتصاد و المالية بأن يمر الاقتصاد المغربي خلال السنة الحالية،بانكماشا يناهز 5 في المائة، وذلك لأول مرة منذ أواخر التسعينيات.مغاربيا، تحدثت الصحف عن المشاورات التي تواصلها الأحزاب والكتل البرلمانية التونسية لتقديم مرشحين لمنصب رئيس الحكومة المقبل، إلى رئاسة الجمهورية قبل انتهاء المهلة المحددة.وتناقلت دعوة وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لود ريان، خلال زيارته لبيروت إلى مساعدة لبنان، على تجاوز الوضع الحرج للغاية، مؤكدا إصرار فرنسا على مساعدة الشعب اللبناني في هذه الظروف العصيبة.و تناقلت الصحف دعوة الرئيس المصري،إلى مواطنيه من أجل التعبئة في ظروف حساسة وخطيرة وذلك في ذكرى ثورة 23 يوليو.وتناولت ماخلفه تفجير سيارة مفخخة في مدينة راس العين السورية،و الذي أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من عشرين آخرين.وتحدثت الصحف عن حصيلة الإصابات بجائحة كورونا المستجد عبر العالم، حيث أودى الفيروس بحياة 635.666 شخصاً، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، نحو 15 مليون، و 642 ألف حالة إصابة مؤكدة.// انتهى //12:21ت م0032