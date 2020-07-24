أبو ظبي 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجلت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية ، 261 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالة وفاة واحدة .وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58.249 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 343 حالة وفاة ، مشيرةً إلى تسجيل 387 حالة شفاء جديدة .وبذلك يرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 51.235 حالة .// انتهى //13:39ت م0048