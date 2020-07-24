عام / الإمارات تسجل 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1441/12/3 هـ الموافق 2020/07/24 م واس
أبو ظبي 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس
سجلت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية ، 261 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالة وفاة واحدة .
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58.249 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 343 حالة وفاة ، مشيرةً إلى تسجيل 387 حالة شفاء جديدة .
وبذلك يرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 51.235 حالة .
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