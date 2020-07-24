نجران 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسينفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحفظ سلامة العاملين أثناء تنفيذ الخطة .وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران سعيد بن مشبب القحطاني، أن الخطة تشمل جميع هيئات محافظات منطقة نجران، وترتكز الجولات الميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية، ويتخلل الخطة برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية، تتضمن رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على الآداب، واغتنام عشر ذي الحجة، وذلك بدعم ومتابعة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .// انتهى //13:41ت م0049