جيزان 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الداير بني مالك، و العارضة، و فيفا، و هروب .وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى //13:57ت م0056