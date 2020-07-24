سكاكا 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسبلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز " تأكد "في الجوف 484 مستفيداً، وذلك خلال الأسبوع الحالي، حيث أن العمل جاري حالياً للتوسع في تقديم الخدمة لزيادة الطاقة الاستيعابية اليومية من المستفيدين.وبينت صحة الجوف أنه يوجد مركزين للفحص الموسع في مدينة سكاكا، وذلك في مركز صحي النفل، ومركز صحي الفيصلية، حيث تعمل على فترتين الأولى من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 4:00 عصراً، والفترة الثانية من الساعة 9:00 مساءً إلى الساعة 2:00 صباحاً .يذكر أن وزارة الصحة خصّصت مراكز "تأكد" للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي" .وتوجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.// انتهى //13:58ت م0058