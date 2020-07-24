جيزان 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأطلقت صحة جازان مبادرة تحفيزية وتوعوية لقائدي المركبات، لنشر الوعي وتطبيق الإحترازات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك تحت شعار "واعي" بالتعاون مع إدارتي المرور ودوريات الأمن بمنطقة جازان.وتهدف المبادرة، إلى تقديم الشكر لقائدي المركبات الملتزمين بالإحترازات الوقائية والتعليمات الصحية، وتحفيزهم على الاستمرار، حيث يتم وضع ملصق " واعي " على الزجاجات الأمامية للمركبات، والذي يتضمن باركود يحتوي على العديد من التعليمات التوعوية والإرشادية للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق توكلنا وتباعد.وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المبذولة لتوعية المواطنين والمقيمين بشتى الوسائل والطرق التي تضمن من خلالها إيصال المواد التوعوية لهم في أماكن تواجدهم بهدف الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره .// انتهى //13:59ت م0059