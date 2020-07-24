الدرب 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليه 2020 م واسنفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الدرب اليوم، جولات تفتيشية ورقابية على صالونات الحلاقة الرجالية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.‬ وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي، أن الفرق الميدانية قامت بإغلاق 39 ومخالفة صالولين حلاقة و37 تعهد، مؤكداً أن البلدية مستمرة في مثل هذه الجولات للتأكد من تقيدها بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية.وبين المهندس خرمي أن البلدية طبقت اللوائح والأنظمة البلدية بحق المخالفين، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية للإبلاغ عن المخالفين فيما يخص صالونات الحلاقة والخدمات البلدية، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع من خلال مركز 940 أو عبر الحساب الرسمي للبلدية في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر).// انتهى //14:10ت م0061