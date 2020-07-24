لحج 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,350 حقيبة تشمل 3,503 قطع من كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مخيم المشقافة بمديرية تبن التابعة لمحافظة لحج، استفاد منها 3,503 أطفال، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).يذكر أن المركز دشن مؤخرا مشروع (فرحتهم أمل) لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84,750 طفلاً .//انتهى//14:43ت م0076