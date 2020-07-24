مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسوقعت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أمس مذكرة تفاهم مع نادي مكة الثقافي الأدبي بهدف تعزيز أواصر التعاون في المجالات الثقافية، والتدريبية، والفعاليات، والملتقيات والندوات، فضلا عن تبادل الزيارات العلمية، والبحثية، والتدريبية، والأعمال الثقافية بين الطرفين.كما تهدف المذكرة التي وقعها عن غرفة مكة المكرمة الأمين العام المهندس عصمت عبدالكريم معتوق، وعن نادي مكة الثقافي الأدبي رئيس مجلس إداراته الدكتور حامد صالح الربيعي، إلى تعضيد التعاون بين الطرفين في مجال إعداد الأبحاث والدراسات والإحصائيات الخاصة بالمكاتب الاستشارية بمكة المكرمة بغية حصر معوقات القطاع وطرح الحلول وعمل الإستراتيجيات للرقي ورفع كفاءة الخدمات الاستشارية بمكة المكرمة.وأوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة أن المذكرة تأتي اتساقا مع دور الغرفة في السعي لتطوير قطاعات الأعمال وخلق بيئة محفزة للاستثمار في المجتمع المكي، مبينا أن الغرفة كوًنت لجانا نوعية، منها لجنة المكاتب الاستشارية والتي تعنى في واحد من أهم أهدافها بمصالح المكاتب الاستشارية، وذلك بإيجاد حلول لمعوقاتهم ورفع كفاءة العمل الاستشاري.من جهته أشار رئيس لجنة المكاتب الاستشارية لغرفة مكة المكرمة سيف عبدالله التركي إلى أن الاتفاقية تأتي حرصاً على تحقيق تعاون مثمر بناء بين غرفة مكة المكرمة ونادي مكة الثقافي الأدبي في المجالات الثقافية، والتدريبية، الفعاليات، الملتقيات والندوات،وسعياً لتطوير ودعم أُطر التفاهم المشترك لدى كل من الطرفين لتعزيز العلاقات، وإثراء المجتمع المكي من خلال تبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك.// انتهى //14:52ت م0078