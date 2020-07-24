تبوك 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، ممثلا بمركز الدعوة والإرشاد بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات غداً، محاضرة بعنوان " فضل عشر ذي الحجة " وذلك بعد صلاة العشاء في جامع الريان بحي الريان بتبوك.وتأتي هذه المحاضرة ضمن برامج عشر ذي الحجة التي ينفذها الفرع وضمن البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة الدعاة والمشايخ، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، وحثهم على فعل الخيرات، واغتنام هذه الأيام المباركة بالأعمال الصالحة.// انتهى //14:56ت م0079