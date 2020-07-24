سول 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسلقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة مع الرياح القوية التي ضربت كوريا الجنوبية، فضلاً عن احتجاز عشرات المواطنين في مياه الفيضانات.وأوضح المقر المركزي لإدارة الكوارث في سول اليوم في بيان نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في سياراتهم، بعد أن غمرت مياه الأمطار أحد الأنفاق في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية، مشيرة لفقدان رجل جرفه تيار المياه في مدينة أولسان بشمال شرق بوسان.وأضافت أنه تم إجلاء 195 مواطنًا في الأماكن المتضررة، وتم إنقاذ 51 شخصًا على الأقل.ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، فقد سجلت كمية الأمطار المتساقطة في الساعة في مدينة بوسان أمس أعلى مستوى لها منذ عام 1920.// انتهى //15:25ت م0082