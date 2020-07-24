الدمام 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليه 2020 م واسحازت بلدية محافظة الخبر على شهادة الآيزو في إدارة الأزمات ISO22301:2012 من المنظمة النمساوية QUALITY AUSTRIA، وعلى شهاد IQNet العلمية لتميز إدارة البلدية في استمرارية الأعمال BCMS وتقديم كافة الخدمات للمستفيدين وتحت أي ظرف.جاء ذلك خلال تسلّم سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، الشهادة من المنظمة النمساوية، وذلك امتداداً لاعتمادات دولية سابقة، ونجاحات حققتها أمانة المنطقة الشرقية على المستوى المحلي والدولي في الجودة الإدارية والخدمية.ونوه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بتحقيق بلدية محافظة الخبر هذا الإنجاز الفريد مما ساهم في حصولها على هذه الشهادة المعتمدة دوليا، مؤكداً حرص أمانة المنطقة الشرقية، وجميع بلدياتها على تطبيق أحدث النظم الإدارية وتقديم أفضل الخدمات، إضافة الى سعيها ضمن حزمة من المبادرات والبرامج التي أطلقتها مؤخراً لأن تكون المنطقة الشرقية ومحافظاتها رائدة في الجودة الإدارية والخدمية والإرتقاء بالخدمات العامة خاصة أثناء الأزمات .وأضاف المهندس الجبير أن بلدية الخبر حصدت شهادة الآيزو العالمية، من خلال التوجيهات والمتابعة الدائمة من سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه ، ودعم ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الذي يشدد على ضرورة جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من القطاع البلدي.من جانبه أشار رئيس محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، الى أن منح هذه الشهاده للبلدية جاء بعد أن أثبتت قدرتها على ضمان استمرارية تقديم خدماتها وواجباتها تجاه المجتمع بكفاءة وجهوزية متكاملة خصوصاً في ظل جائحة كورونا .// انتهى //15:25ت م0083