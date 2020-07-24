الكويت 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجلت الكويت اليوم 753 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 62625 حالة، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 425 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لمصابين، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.وأوضح السند أن حالات الإصابة ال753 تضمنت 482 حالة لمواطنين كويتيين و271 حالة لغير الكويتيين .وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 668 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 52915 حالة.// انتهى //15:26ت م0084