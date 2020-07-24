ظلم 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسواصل مستشفى ظلم العام ، تفعيل الحملات الميدانية لتوعية جميع أفراد المجتمع تحت شعار "نعود بحذر"،حيث استهدفت العاملين وزوار المحلات التجارية في مركز ظلم والعابرين على الطرقات السريعة.وقدّمت الحملة رسائل توعوية تدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ومن ضمنها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والمداومة على غسل اليدين والابتعاد عن التجمعات إضافةً إلى تنبيه العاملين في المحلات التجارية بأهمية تطبيق البروتوكلات الوقائية.كما قدّمت الحملة شرحاً لمن يرغب في إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا ، مبينةً أن من تظهر عليه الأعراض وأبرزها ارتفاع درجة الحرارة والسعال فإن بإمكانه مراجعة عيادة تطمن في مستشفى ظلم العام دون حجز مسبق، وأما من لا تظهر عليهم الأعراض ويرغبون في الاطمئنان على صحتهم فيمكنهم إجراء الفحوصات عبر الحجز في مراكز تأكد من خلال تطبيق صحتي.الجدير بالذكر أن الحملة شهدت تفاعلاً لافتاً والتزاماً كبيراً من عدد من المواطنين والمقيمين، حيث تم تقديم الشكر لهم على التزامهم مع مطالبتهم بالاستمرار في هذا الالتزام حرصاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.// انتهى //15:30ت م0086