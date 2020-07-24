بوجوتا 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكولومبية، اليوم تسجيل 7945 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 226373.وأوضحت أنه تم تسجيل 315 حالة وفاة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 7688، مُبينة أن عدد المتعافين قد بلغ 10795 عقب تعافي 6338 شخصًا من المرض يوم أمس.وكانت كولومبيا قد سجلت أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في الـ6 من مارس الماضي، ومن ثم تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد وفرض إجراءات الحجر الصحي.// انتهى //16:08ت م0094