بيروت 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 2.23%، أي ما يعادل 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 588.02 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 112 ألفاً و807 أسهم، بقيمة مليون و471 ألفاً و309 دولارات، نفّذت من خلال 107 صفقات.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و107 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و249 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:16ت م0095