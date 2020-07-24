الرياض 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسهنأ معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور بندر بن محمد العيبان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له - رعاه الله - وتكللت بفضل الله تعالى بالنجاح، كما هنأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - والأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي الوفي بسلامة خادم الحرمين الشريفين .وقال الدكتور العيبان : لقد عمت مشاعر الفرح والغبطة والسرور أرجاء وطننا العزيز بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين مقرونة بالدعاء والابتهال إلى المولى جل وعلا أن يمده - أيده الله - بموفور الصحة والعافية وأن يكلأه بعنايته ، مؤكداً أن هذه المشاعر الصادقة والمحبة الفياضة التي أظهرها أبناء وبنات وطننا الغالي تعكس عمق المحبة والولاء التي يكنها الشعب السعودي لقيادته الحكيمة.وسأل معالي الدكتور بندر العيبان الله أن يمد بعمر خادم الحرمين الشريفين ويحفظه ويلبسه ثياب الصحة والعافية، ليواصل وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- المسيرة المباركة في قيادة بلادنا الغالية إلى مزيد من مراتب العز والسؤدد والشموخ وهي تنعم بفضل من الله بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار.// انتهى //16:17ت م0096