سكاكا 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لأسرة العطاوي في وفاة الشيخ محمد بن صقر بن عواد العطاوي .جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بأسرة الشيخ العطاوي ، داعيا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.وأعربت أسرة وذوو العطاوي عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.// انتهى //17:03ت م0100