الدمام 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليه 2020 م واسرفع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير باسمه واسم جميع منسوبي أمانة المنطقة الشرقية أسمى آيات التبريكات والتهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بنجاح العملية الجراحية التي أجراها وتكللت ولله الحمد بالنجاح.وأعرب المهندس الجبير عن سعادته بنجاح العملية وجميع المواطنين والمقيمين الذين امتلأت مشاعرهم بالفرح والسرور بكل حب وولاء وهم يدعون الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين برعايته وعنايته ويلبسه ثوب العافية.وشكر الله تعالى على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين، داعياً الله أن يلبسه ثياب الصحة والعافية وأن يديمه ذخراً للمملكة وشعبها الوفي الذي كانت مشاعره النبيلة معه منذ اللحظات الأولى لدخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي حتى نجاح العملية، سائلاً الله عز وجل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه، ويمد في عمره .// انتهى//17:03ت م0101