سكاكا 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واستواصل فرق التطوع التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف إقامة نقاط الفرز في جوامع المنطقة.وقامت فرق التطوع المسح في عدد من جوامع مدينة سكاكا ومحافظة طبرجل بتقديم خدمات الفحص لدرجة الحرارة وتقديم المعقمات لرواد الجامع ، حرصاً على سلامة المصلين ومساعدتهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومساعدة المصلين بتطبيق التباعد الجسدي وتقديم كل مايحتاجونه من خدمات.وتأتي هذه المبادرة التي تبنتها الهيئة حرصا منها على تقديم جميع الخدمات الاحترازية التي تحد من انتشار هذه الجائحة والمحافظة على سلامة المصلين أثناء صلاة الجمعة.// انتهى //17:05ت م0103