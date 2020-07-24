الأحساء 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليه 2020 م واسرفع صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء باسمه واسم أهالي المحافظة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" ، بعد تكلل العملية الجراحية التي أجريت له "أيده الله" بالنجاح.كما رفع سموّه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين "حفظه الله"، مهنئا سموّه كافة شعب المملكة من مواطنين ومقيمين بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية، ويتمم عليه الشفاء، ويحفظ ولي عهده الأمين وأن يمدّهما بتوفيقه ومعونته.// انتهى//17:06ت م0104