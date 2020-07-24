لندن 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأعربت الحكومة البريطانية اليوم عن رفضها لنتائج انتخابات مجلس الشعب السوري الأخيرة.وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني جيمس كليفرلي في بيان إن "انتخابات مجلس الشعب في سوريا تفتقر لكل معايير الشفافية والمصداقية، مؤكداً إن إجراء الانتخابات على أساس القرار الأممي رقم 2254 هو الإجراء الوحيد الذي يحمي حقوق جميع السوريين.كما جدد المسؤول البريطاني على سياق متصل مواصلة دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي، غيير بيدرسون، في سبيل الوصول إلى تسوية سياسية في سورية.// انتهى //17:08ت م0107