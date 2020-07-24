لندن 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسنظم العشرات من أبناء بلدة "الجيزة" في ريف درعا الشرقي جنوب سوريا، بعد ظهر اليوم الجمعة، تظاهرة طالبوا من خلالها بإطلاق سراح المعتقلين القابعين في سجون نظام الأسد وإسقاط النظام وخروج الميليشيات الإيرانية من سوريا.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له إن التظاهرة هي الثانية خلال اسبوعين التي يخرج فيها أهالي المنطقة لذات المطلب، مشيراً إلى أن عددا من أهالي الجيزة ومدينة "طفس" في ريف درعا نظموا في 10 يوليو المنصرم وقفات احتجاجية طالبوا من خلالها بالإفراج عن المعتقلين، وإسقاط النظام السوري ورئيسه "بشار الأسد".// انتهى //17:09ت م0108