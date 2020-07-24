أبها 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، عددًا من البرامج الصيفية للقيادة المدرسية الصيفية للبنين والبنات على مستوى إدارات التعليم.وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن 17 برنامجًا تدريبيا نفذت ، بواقع 41 ساعة تدريبية ، استفاد منها 98782 مشاركًا ومشاركة من مختلف الإدارات التعليمية بالمملكة، وبلغت نسبة الحضور من تعليم عسير 28.78% ، و 71.22% من بقية الإدارات.من جانبه أبان رئيس قسم القيادة المدرسية فايز الشهري، أن البرامج استهدفت تدريب القادة والقائدات في عدد من المهارات الأساسية عطفًا على دورهم المحوري والمهم في العملية التعليمية.// انتهى //17:18ت م0109