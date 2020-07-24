طريف 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأكملت بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ بتهيئة المرافق العامة والحدائق والمسطحات الخضراء وتكثيف أعمال تعقيم وصيانة المرافق العامة لتكون جاهزة لاستقبال مرتاديها مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية.وأفادت البلدية أنها تقوم ضمن خطتها بتعقيم وتطهير المرافق العامة والجلسات والممرات، إضافة إلى الأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام ، إضافة إلى معالجة عدد من الشوارع ، وصيانة إنارة الشوارع, مشيرةً إلى استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء ، للحفاظ على النظافة العامة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.من جهة أخرى واصلت بلدية طريف جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية، ضمن حملة غذاؤكم أمانة، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية.وأوضحت البلدية أن الجولات الرقابية أسفرت عن تحرير مخالفتين ومصادرة 27 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفين للاشتراطات الاحترازية، وأنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي صحة البيئة لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية للحفاظ على مستويات الصحة العامة.// انتهى //17:22ت م0110