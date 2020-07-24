بغداد 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 2485 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات في عموم العراق الى 104711 اصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 90 حالة وفاة جديدة مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 4212 حالة, كما تم تسجيل 1863 حالة شفاء جديدة مما رفع اجمالي عدد حالات الشفاء الى 71268 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 29231 مريضا, منهم 456 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:52ت م0114