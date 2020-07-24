رفحاء 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واساستقبلت عيادات "تطمن" في مستشفى رفحاء المركزي ، أكثر من 100 مستفيد، وذلك خلال الفترة الماضية،وتم تقديم الخدمات الصحية لهم .تجدر الإشارة إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس "كورونا"المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين،أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //18:09ت م0117