الرياض 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسحظيت الجمارك السعودية بتكريم من مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وذلك نظير جهودها المبذولة في تحقيق كفاءة الإنفاق وتحقيق التميز العملي والمؤسسي والتميز في التقييم العام في التقارير الشهرية (مارس، أبريل، مايو) لعام 2020م حيث حصلت الجمارك على الترتيب الثاني في هذا المجال من بين 190 جهة حكومية.ويأتي تكريم الجمارك كإحدى الجهات الحكومية الأكثر تميزًا في الالتزام بمتطلبات كفاءة الإنفاق تتويجًا للجهود التي بذلها فريق كفاءة الإنفاق بالجمارك الذي عمل على تنفيذ العديد من فرص رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق استدامتها، الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بقدرات الجمارك وتحقيق التميز في الخدمات والأنشطة التي تُقدمها وذلك بتطبيق أفضل المعايير التي تضمن استدامة كفاءة الإنفاق.يذكر أن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية بما يتوافق مع الخطط والبرامج الموضوعة لرؤية المملكة 2030 ومتابعة تنفيذ ذلك، وتفعيل آلياتها في مختلف التخصصات والقطاعات، إضافةً إلى الارتقاء بقدرات الجهات الحكومية لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون المملكة نموذجًا رائدًا في مختلف المجالات، ومنها كفاءة الإنفاق الذي سيُمكّن المملكة من تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //19:39ت م0130