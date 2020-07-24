الجزائر 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر اليوم تسجيل 675 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 26159 حالة خلال ال 24 ساعة الماضية.وكشف جمال فورار خلال مؤتمر صحفي عن إحصاء 12 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1136 وفاة، مشيراً إلى مغادرة 324 شخصا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 17693 حالة.// انتهى //19:40ت م0131